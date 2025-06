Acusado de abus@r do neto de 3 anos, avô de 62 anos é preso

Um idoso de 62 anos foi detido nesta última segunda-feira (16), sob suspeita de abus0 sexu@l contra o próprio neto, um menino de três anos.

A mãe da criança acionou a Polícia Militar após identificar lesões nas partes íntimas do filho durante o banho.