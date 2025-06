Grávida de 2 meses morr3 após levar 6 tiros; marido escapa

Uma mulher de 32 anos, identificada como Kedma Karolina de Arruda Maciel, foi assassinada a tiros na noite de domingo (15). Ela estava grávida de dois meses. O marido, que também seria alvo dos atiradores, conseguiu escapar.

O crime ocorreu por volta das 21h40, dentro da casa onde o casal morava, no bairro Costa Verde, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. Segundo informações, os disparos aconteceram na Rua Benedito Curvo.