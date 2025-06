Talarico? Ficou com ciúme da esposa e esfaqueou 'amigo' na rua

Um homem foi preso em flagrante após esfaquear um amigo durante a madrugada desta segunda-feira (16). O crime teria sido motivado por ciúmes, segundo informações da Polícia Militar.

O caso aconteceu na cidade de Bauru, no interior de São Paulo. A denúncia partiu da esposa do suspeito, que procurou uma base da PM informando que o marido havia atacado um conhecido com golpes de faca dentro de uma residência no bairro Bela Vista.