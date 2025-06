VÍDEO: Idosa fica ferida após carro cair em córrego em Caçapava

Uma idosa de 70 anos sofreu suspeita de fratura nas pernas após o carro em que estava cair em um córrego na Avenida Brasil, em Caçapava, na tarde desta terça-feira (17). O acidente ocorreu por volta das 18h30.

O Corpo de Bombeiros retirou a vítima do veículo e a encaminhou para atendimento do SAMU. O estado de saúde da mulher não foi divulgado.