VÍDEO: Família imigrante é atacada e tem cachorra morta a facadas

Uma família venezuelana em situação de rua foi vítima de agressões xenofóbicas na tarde desta segunda-feira (16) na Praça Alexandre de Gusmão, no centro de São Paulo. O caso, que terminou com a morte de uma cadela esfaqueada pelo agressor, revoltou testemunhas e levantou questionamentos sobre a atuação policial.

De acordo com relatos, um jovem de cerca de 20 anos, em um patinete elétrico, iniciou os ataques verbais contra o casal e suas duas crianças, que se abrigavam em uma barraca no local. Após tentar expulsar a família e fazer gestos ameaçadores, o suspeito partiu para a agressão física quando a PM já havia deixado o local.