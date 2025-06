Embraer perde contrato de R$ 14,8 bilhões para a rival Airbus

Tradicional cliente da Embraer, a companhia aérea LOT Polish Airlines reverteu sua estratégia anterior de compras da fabricante brasileira e comprometeu-se a adquirir 40 jatos A220 em um negócio de US$ 2,7 bilhões – R$ 14,85 bilhões na atual cotação do dólar – com a Airbus, em anúncio que contou com ministros e lideranças de França e Polônia, na segunda-feira (16).

A companhia aérea nacional da Polônia vai receber 20 jatos A220-100 (100 a 135 assentos) e 20 A220-300 (120 a 160 lugares) a partir de 2027. As aeronaves substituirão sua grande frota de aviões da Embraer.