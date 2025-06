Bolsonaro dá a Felicio medalha imbrochável, imorrível e incomível

O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), celebrou nas redes sociais ter sido agraciado com a “Tradicional Medalha 3Is” dada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A entrega foi feita na noite de segunda-feira (16). Felicio embarcou com Bolsonaro para o interior do estado. Também estava presente o vice-prefeito de São Paulo, Coronel Mello Araújo (PL).

“Indo para Presidente Prudente com o vice-prefeito de São Paulo e o Presidente Jair Messias Bolsonaro, bate-papo sobre o Estado de São Paulo e Brasil!! E ainda fui agraciado com a Tradicional Medalha 3Is!!!”, escreveu Felicio em postagem nas redes sociais (veja vídeo aqui).