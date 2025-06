Taubaté: pedido de vista adia votação de texto que libera rodeios

Um pedido de vista (mais tempo para análise) feito pelo vereador Moises Pirulito (PL) impediu a Câmara de Taubaté de votar nessa terça-feira (17) o projeto que prevê a liberação de rodeios no município - a prática é proibida na cidade desde 2009.

O projeto não estava na ordem do dia, mas foi incluído na pauta durante a sessão, a pedido do autor, vereador Bilili de Angelis (PP). Como o pedido de vista tem validade de 48 horas, o texto poderá ser analisado na próxima terça-feira (24), que deve ser a última sessão antes do recesso de julho.