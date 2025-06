PM prende ladrões que atiraram em vítima após roubo em São José

Após perseguição e cerco, policiais militares prenderam dois criminosos envolvidos em uma tentativa de assalto na zona leste de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Quatro criminosos tentaram roubar um carro na Estrada Joel de Paula, próxima ao Jardim São José 2, a 'Cidade de Deus'. Um deles chegou a atirar contra a vítima, na tentativa que ela se rendesse. O caso aconteceu na última segunda-feira (16) e foi divulgado nesta terça-feira (17).