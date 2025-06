Junho Roxo: precisamos falar sobre o Lipedema

Junho é o mês dedicado à conscientização sobre o lipedema, uma condição crônica e ainda pouco conhecida, que afeta milhares de mulheres em todo o mundo.

O lipedema se caracteriza pelo acúmulo anormal de gordura nos membros, especialmente nas pernas e braços, e está geralmente associado a dor, sensibilidade ao toque, inchaço e hematomas fáceis. Esses sintomas vão muito além da estética: impactam diretamente a qualidade de vida, a autoestima e o bem-estar físico e emocional das pacientes.

