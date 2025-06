Eve revela novo modelo em tamanho real do carro voador; ASSISTA

Durante o Paris Air Show 2025, uma das maiores feiras de aviação e aeroespacial da Europa, a Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, revelou o novo modelo em escala real do seu ‘carro voador’, o eVTOL – sigla em inglês para aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical.

“A demonstração destaca nosso progresso em direção à obtenção de voos urbanos eficientes e sustentáveis”, disse a companhia, em postagem nas redes sociais. O vídeo do protótipo foi divulgado nesta terça-feira (17).