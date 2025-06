Professora grávida morre em acidente de moto após sofrer assédio

Policiais civis investigam a morte da professora Renata Maria Lima Silvério, de 28 anos, que estava grávida de dois meses e morreu em um acidente de moto, ocorrido no último dia 7.

O caso aconteceu em Alagoas. Renata morreu em um acidente na cidade de Maceió.