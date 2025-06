Após 26 dias internado, pequeno Noah volta para casa no Vale

O menino Noah, ainda um bebê, enfrentou uma batalha de 26 dias internado em hospital do Vale do Paraíba para conseguir voltar para o lar, em Lorena. A recuperação da criança foi celebrada por centenas de mensagens nas redes sociais.

Noah mora com a família em Lorena e tem hidrocefalia e ataques epiléticos (convulsões). No final de maio, ele foi internado no Hospital Regional de São José dos Campos com um quadro de bronquiolite (infecção respiratória aguda).