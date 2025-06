VÍDEO: Veja momento em que 'Morte' coloca fogo em moto no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma câmera de vigilância mostra o momento em que uma pessoa vestida de 'Morte' ateia fogo a uma moto no Vale do Paraíba.

Segundo imagens de câmeras de segurança, um indivíduo vestido com uma fantasia semelhante à figura da “Morte” se aproximou de uma motocicleta estacionada na via pública. Ele teria despejado um líquido inflamável no veículo e ateado fogo antes de fugir correndo do local, chegando, inclusive, a cair durante a fuga.

A motocicleta foi totalmente consumida pelas chamas. Até o momento, a motivação do crime é desconhecida, e o autor ainda não foi identificado.

A Polícia Civil trata o caso como incêndio doloso (intencional) e pede apoio da população. Informações que possam ajudar na identificação do suspeito podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181.