Policial civil é preso por perseguir mulher com faca no Vale

Um policial civil de 44 anos foi preso pela Polícia Militar após perseguir uma mulher em Guaratinguetá. A vítima, de 28 anos, disse que o policial portava uma faca e que pretendia atacá-la sexualmente. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (16), no bairro Figueira.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo filho de um homem que estava se atracando com o suspeito, que estaria perseguindo a mulher com uma faca.