PRF inicia Operação Corpus Christi 2025 nas rodovias de São Paulo

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) inicia à meia-noite desta quarta-feira (18) a Operação Corpus Christi 2025 em todo o país. Em São Paulo, a atuação será intensificada nas rodovias federais que cortam o estado, com reforço no policiamento, fiscalização e ações educativas voltadas à preservação de vidas.

A operação seguirá até o final do domingo (22), período em que é esperado um aumento significativo no fluxo de veículos e passageiros em razão do feriado prolongado.