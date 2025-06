Campos espera 300 mil turistas no feriadão de Corpus Christi

A cidade de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, deve atrair cerca de 300 mil visitantes durante o feriado prolongado de Corpus Christi, entre 19 e 22 de junho. O município, tradicionalmente procurado no inverno, abre oficialmente a alta temporada com temperaturas que devem variar entre 3°C e 11°C.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a administração municipal, a expectativa é que o grande fluxo de turistas estimule a economia local, servindo como uma prévia do movimento esperado para julho e agosto, meses em que o destino registra alta procura por conta das férias escolares e do frio intenso.