’Morte’ coloca fogo em moto parada no Vale; polícia investiga

A Polícia Civil investiga um incêndio criminoso ocorrido na tarde de segunda-feira (16), por volta das 13h50, no bairro Jequitibá, região do Panorama, em Caçapava.

Segundo imagens de câmeras de segurança, um indivíduo vestido com uma fantasia semelhante à figura da “Morte” se aproximou de uma motocicleta estacionada na via pública. Ele teria despejado um líquido inflamável no veículo e ateado fogo antes de fugir correndo do local, chegando, inclusive, a cair durante a fuga.

A motocicleta foi totalmente consumida pelas chamas. Até o momento, a motivação do crime é desconhecida, e o autor ainda não foi identificado.