Morador de rua é achado morto com ferimento no pescoço em trilha

A Polícia Civil de Caçapava investiga um homicídio registrado na manhã desta terça-feira (17), após o corpo de um homem ser encontrado com ferimento no pescoço, em uma trilha na zona rural do município.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após uma testemunha relatar que seguia por uma trilha em um pasto da estrada José Junqueira Vieira, quando avistou um corpo com sinais de violência. Ele informou o fato a outro homem próximo ao local, que contatou a PM.