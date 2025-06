Carro pega fogo em rodovia de Caraguá e motorista sai ileso

Um carro pegou fogo na manhã desta terça-feira (17), na rodovia Manuel Hipólito do Rego, na região da Cocanha, em Caraguatatuba. O motorista conseguiu sair do veículo a tempo e evitou ser atingido pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h30 para atender a ocorrência. Segundo a corporação, o veículo pegou fogo enquanto trafegava pela rodovia. O condutor era o único ocupante do veículo e saiu ileso.