Adeus, Wanderson: homem queimado em ataque é enterrado em SJC

Segundo relatos colhidos no local, o homem queimado vivo em São José teria discutido com o suspeito horas antes. O agressor teria jogado álcool no colchão onde a vítima dormia e ateado fogo. Em seguida, fugiu do local, mas foi localizado ainda no mesmo dia.

O caso, inicialmente, foi registrado como tentativa de homicídio qualificado com uso de fogo, de acordo com o Código Penal Brasileiro. No local do crime, foi encontrado e apreendido um galão contendo álcool. Agora, o autor vai responder por homicídio qualificado.