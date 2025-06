VÍDEO: Jornalista presa por homofobia faz novo ataque após prisão

O boletim de ocorrência relatou que, enquanto esteve detida, a jornalista "continuou a fazer ofensas contra os policiais civis", negando-se a cumprir ordens relacionadas à sua prisão. Ela foi solta no domingo (15) após audiência de custódia, mediante o cumprimento de medidas cautelares, como não frequentar novamente o shopping onde o ataque ocorreu.

A jornalista alegou que Gabriel e seus amigos teriam rido dela enquanto falava ao telefone e foram etaristas. Ela disse estar ansiosa por uma cirurgia no joelho e que foi provocada. “Eles estavam rindo de mim, falaram que eu tinha que ser anestesiada \[...] Aí, ele se manifestou, disse 'fala baixo', 'cala a boca'. Houve aquela confusão na hora, eu chamei ele de 'boiola'. Xinguei mesmo. Ele já tinha me xingado de 'velha'. (...) Sim, me arrependo", disse à TV Globo.

Gabriel, por sua vez, afirmou que Adriana falava alto e se exaltou quando foi convidada a se acalmar. "Ela começou a me atacar diretamente", contou. A versão foi confirmada por uma testemunha que também estava no local "Ela começou a falar um monte, ofender ele de todos os jeitos, falar 'pobre', 'bicha', todas as palavras de baixo calão possíveis", relatou.