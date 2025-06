VÍDEO: Socorrista tira as próprias meias e põe no pé de paciente

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um socorrista do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em uma atitude de pura generosidade.

Na cena, gravada por uma pessoa não identificada na UPA da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, o profissional retira as próprias meias e as coloca nos pés de um paciente que estava em uma maca e com muito frio.