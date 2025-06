Diarista furta R$ 500 mil para apostar no 'jogo do tigrinho'

A Polícia Civil de Goiás prendeu em flagrante uma diarista de 33 anos suspeita de furtar o apartamento onde trabalhava, em Goiânia. A mulher confessou os crimes e revelou que vendia os bens para sustentar o vício em apostas online, especialmente em jogos de azar conhecidos como “tigrinho”.

Segundo o Grupo de Repressão a Roubos da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, os moradores procuraram a polícia na véspera da prisão, após notarem o sumiço de joias e dinheiro ao longo dos quatro meses de trabalho da diarista. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 500 mil.