Homem é preso após invadir casa, agredir ex e pisar em bebê

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após invadir a casa da ex-companheira e agredi-la, em Guararema. Ele também ameaçou o atual namorado da mulher, de 17 anos, e pisou no bebê dela, de apenas seis meses. O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (16).

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da 3ª Companhia do 17º Batalhão da PM foi acionada por volta das 5h para atender a um chamado na rua Admeleto Gasparini, no bairro Freguesia da Escada.