Missa de 7° dia homenageia Mari, vítima de feminicídio em Taubaté

A missa de sétimo dia em memória de Mariana da Costa Nascimento, de 28 anos, será realizada nesta quinta-feira (19), às 19h30, na Paróquia Frei Galvão, localizada no bairro Chácara Silvestre, em São José dos Campos. Mariana, carinhosamente chamada de "Mari" por familiares e amigos, morreu no último dia 8 de junho.

A cerimônia será aberta ao público e deve reunir familiares, amigos e membros da comunidade para orações e homenagens. A iniciativa tem como objetivo manter viva a lembrança de Mariana e oferecer conforto às pessoas próximas.