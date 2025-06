URGENTE: Homem ateia fogo em quarto com jovem grávida na região

Uma jovem de 19 anos, que está grávida, foi vítima de uma tentativa de feminicídio na madrugada de segunda-feira (16), no bairro Perequê-Mirim, em Ubatuba.

De acordo com informações, o ex-companheiro da vítima ateou fogo no cômodo em que ela dormia, colocando a vida da mulher e do bebê em risco. O crime teria sido motivado pelo inconformismo do agressor com o fim do relacionamento.