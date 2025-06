Polícia encontra homem morto na rodovia Dom Pedro, no Vale

Equipe da Polícia Militar Rodoviária encontrou o corpo de um homem morto na rodovia Dom Pedro 1º, no trecho de Igaratá, na noite de segunda-feira (16). A vítima ainda não foi identificada e teria sido atropelada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo estava na altura do km 23,400 da Dom Pedro, na pista sentido norte. O homem estava caído no chão, já sem vida. A morte foi constatada por equipe da ambulância da concessionária Rota das Bandeiras.