Adeus, Ester: esposa, mãe e avó morre aos 60 anos no Vale

Morreu aos 60 anos, na segunda-feira (16), a esposa, mãe e avó Ester Aparecida Rocha de Oliveira. A causa da morte não foi divulgada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo de Ester foi velado no Campo das Oliveiras, no Centro de Jacareí. O sepultamento está marcado para 10h desta terça-feira (17), no Cemitério Jardim da Paz, na mesma cidade.