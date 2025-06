Condenado pela Justiça, ex-prefeito é preso pela polícia no Vale

O ex-prefeito foi condenado devido a contratações irregulares realizadas em janeiro de 2016, quando ele estava à frente da prefeitura. À época, a despesa com pessoal havia ultrapassado o limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, chegando a 58,93% da Receita Corrente Líquida do município.

Edno Félix Pinto, ex-prefeito de Potim, foi preso pela Polícia Militar após ter sido condenado pela Justiça de Aparecida. Conhecido como Nenê do Potim, o ex-chefe do Executivo foi condenado por crime de responsabilidade e recebeu sentença de 3 meses e 15 dias de detenção, convertidos em prestação pecuniária de 20 salários mínimos, além de 5 anos sem exercer cargo público.

Mesmo com alertas do TCE (Tribunal de Contas do Estado) de São Paulo, o então prefeito autorizou sete nomeações para cargos comissionados, sem a devida reposição de servidores e sem autorização legal.

Cargos nomeados pelo ex-prefeito de Potim: assessor do prefeito; assessora de imprensa; assessor do setor de obras; chefe do setor de cultura; assessora especial do Executivo; assessora de ações em saúde; assessor da infância e juventude;

O juiz Lucas Garbocci da Motta reconheceu que o ex-prefeito de Potim agiu de forma dolosa, ou seja, com conhecimento da ilegalidade. A sentença destacou que alguns servidores nomeados recebiam gratificações de até 300%.