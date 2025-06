Arcebispo de Aparecida fará missa de Corpus Christi na Basílica

O arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes, vai presidir a missa solene de Corpus Christi no Santuário Nacional de Aparecida, na próxima quinta-feira (19), principal festa eucarística da Igreja Católica.

A celebração vai acontecer durante a missa das 9h, no Altar Central da Basílica. São esperados milhares de fiéis para acompanhar a cerimônia.