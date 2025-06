Homem passa mal e morre enquanto usava esteira em academia

Um homem de 47 anos morreu após sofrer um mal súbito em uma academia do bairro Fernão Dias, na região nordeste de Belo Horizonte (MG), na noite de segunda-feira (16).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto utilizava uma esteira. A corporação não detalhou a intensidade que o rapaz praticava o exercício, se ele estava caminhando ou correndo.