PF investiga facção que causou terror em comunidade com fantoches

A PF (Polícia Federal) deflagrou uma operação na manhã desta terça-feira (17) contra suspeitos de integrar uma facção criminosa atuante no bairro Palmeiras, em Governador Valadares, na região do Rio Doce, em Minas Gerais. Ao todo, oito mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva foram cumpridos.

As investigações tiveram início em abril de 2025, quando as autoridades tomaram conhecimento da atuação de uma facção criminosa no local.