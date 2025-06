Comércio deve crescer 7% no Vale com festas juninas, diz Sincovat

As festas juninas devem impulsionar o comércio na RMVale com aumento nas vendas de 7% neste período, em comparação com o mesmo mês de 2024, de acordo com o Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região).

Os setores mais beneficiados serão os supermercados, que vendem milho, amendoim, leite de coco, pipoca, doces e ervas para o quentão, assim como as lojas de doces, que comercializam paçoca, pé de moleque e outros quitutes. Lojas de fantasia, vestuário, calçados, artigos de festa e papelaria também serão beneficiadas pelas festividades.