Holanda transforma o Embraer C-390 Millennium em hospital móvel

O contrato, que inclui uma encomenda firme e sete opções de compra, foi assinado pelo vice-almirante Jan Willem Hartman, comandante do Comando de Material e TI, e Bosco da Costa Junior, presidente & CEO da Embraer Defesa & Segurança, durante uma cerimônia no Paris Air Show.

No centro do sistema aeromédico está um módulo roll-on/roll-off – uma unidade autônoma, transportável por via aérea – que funciona como um mini-hospital. Ele apoia o tratamento e transporte de pacientes, incluindo aqueles que necessitam de suporte vital completo. Seu projeto também permite o transporte de pacientes infectados, protegendo a equipe médica e a tripulação.

Todos os componentes do sistema aeromédico são totalmente compatíveis com o Sistema de Manuseio de Carga do C-390 e podem ser rapidamente embarcados por meio da rampa traseira da aeronave, garantindo integração e utilização perfeitas. O sistema aumentará significativamente a capacidade da Holanda para conduzir operações humanitárias, de socorro a desastres e evacuação aeromédica militar.

“Este sistema expandirá as capacidades operacionais de nossa frota de C-390 Millennium, transformando-os em uma instalação médica aerotransportada modular capaz de fornecer cuidados que salvam vidas tanto no ar quanto em terra. Com essas novas capacidades, poderemos fornecer assistência vital nos momentos mais críticos”, disse o Jan Willem Hartman.