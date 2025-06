Polícia identifica vítimas e investiga dois homicídios em Lorena

A área foi isolada para a realização da perícia e projéteis foram recolhidos no local. O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Lorena, que segue com as investigações para identificar o autor e esclarecer as circunstâncias do crime.

Drogas.

Na madrugada de domingo (15), Alexandre da Cruz Fernandes, 48 anos, foi encontrado morto em Lorena, após ter sido executado com tiros na rua.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom para ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Cecap. No local, eles se depararam com um homem caído no chão e ensanguentado. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro de Lorena, mas não sobreviveu.