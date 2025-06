VÍDEO: Chefe do Benefício contrata em SJC com salário de R$ 4.000

O empresário chinês Alex Ye, popularmente conhecido como “Chefe do Benefício”, está contratando para sua nova loja em São José dos Campos, que vai funcionar no Faro Shopping, na região central da cidade. O centro de compras foi alugado pelo empreendedor.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com mais de 3,6 milhões de seguidores no TikTok e 11,8 milhões no Instagram, Alex Ye usa as redes sociais para promover os produtos que vende na loja Busca Busca, cuja primeira unidade foi instalada no Brás, na região central da cidade de São Paulo. Outra unidade será inaugurada em São José dos Campos. A data ainda não foi divulgada.