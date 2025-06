Corpus Christi em Caçapava terá artistas e 3 km de tapetes

Um dos eventos mais tradicionais do calendário religioso da região, o Corpus Christi em Caçapava será celebrado este ano com uma novidade: a participação inédita de artistas locais na criação dos tapetes que enfeitarão as ruas por onde passará a procissão.

Além disso, uma série de interdições no trânsito será realizada a partir das 20h de quarta-feira (18), para viabilizar a preparação do evento.