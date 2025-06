Obras na Dutra bloqueiam acessos e pista em Jacareí e São José

Em São José dos Campos, a atividade inclui o bloqueio da faixa 1 (da esquerda) da via local no km 153 (avenida Doutor Sebastião Henrique da Cunha Pontes), sentido norte (Rio de Janeiro).

No local, a concessionária vai avançar com as obras de implantação da nova alça de acesso, que possibilitará a entrada de veículos da via marginal para a via local do município.

A interdição deverá ocorrer por cerca de 300 metros a partir do numeral 1.655 (em frente à fábrica da Eaton). Para a execução dos serviços com segurança, a faixa deverá permanecer fechada por cerca de 30 dias.

Jacareí.

Em Jacareí, as interdições ocorrem no viaduto localizado no km 157,900 da rodovia, para executar a recuperação do pavimento das vias dos acessos e das pistas sob a estrutura do viaduto.