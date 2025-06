Mulher esfaqueia menina de 13 anos e tenta sequestrar irmão de 14

Uma mulher de 39 anos foi presa após esfaquear uma adolescente de 13 anos e tentar sequestrar o irmão dela, de 14, na saída de uma escola. O crime aconteceu no final da tarde de quinta-feira (13).

O caso foi registrado na frente do Instituto Educacional Cecília Meireles, no bairro São Francisco, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Segundo a Polícia Civil, a confusão começou após uma briga entre o filho da suspeita, de 12 anos, e o garoto de 14. A mulher e o filho partiram para cima do adolescente e o agrediram na porta da escola.