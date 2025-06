Menino de 12 anos morre atropelado por ônibus

Um adolescente de 12 anos morreu e outro, de 13, ficou ferido após um acidente envolvendo uma bicicleta e um ônibus na manhã desta sexta-feira (13). A tragédia aconteceu após uma queda seguida de atropelamento.

O caso foi registrado no bairro Valinhos, em Passo Fundo, na Região Norte do Rio Grande do Sul. De acordo com a Brigada Militar, o acidente ocorreu por volta das 5h30, quando os dois desciam uma rua de bicicleta e colidiram na traseira de um carro que trafegava no mesmo sentido.