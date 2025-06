Igreja afasta padre acusado de crime sexu@l

Um padre foi denunciado por crime sexual por uma funcionária da paróquia onde atua. A Polícia Civil informou que abrirá inquérito nesta terça-feira (17) para apurar o caso. O religioso foi afastado de suas funções pela Diocese, que também realizará uma investigação interna.

O caso ocorreu em Penedo, no Baixo São Francisco alagoano. Segundo relato da vítima, o fato aconteceu na última quinta-feira (12) e foi divulgado pelo irmão dela em entrevista à Rádio Penedo FM 97,3.