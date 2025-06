Com recursos do PAC, creche em Taubaté custará até R$ 6,1 milhões

Embora a licitação seja feita pela Prefeitura, o município investirá apenas R$ 377 mil. Os R$ 5,7 milhões restantes virão do governo federal, por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O prazo para conclusão da obra será de 12 meses. A creche terá capacidade de atendimento de até 376 crianças, em dois turnos, ou 188 crianças em período integral.

Local.

A creche será construída no Complexo Cidade da Criança, como foi batizada a área da antiga ADPM (Associação Desportiva da Polícia Militar), que foi adquirida pela Prefeitura no fim de 2021, na gestão do ex-prefeito José Saud (PP), por R$ 31,2 milhões (em valores da época).

No fim daquele ano, Saud anunciou que iria construir no local a segunda unidade do Sedes (Sistema Educacional de Desenvolvimento Social), mas isso não foi feito até o fim do mandato do ex-prefeito, em dezembro de 2024. Questionado pela reportagem, o governo Sérgio Victor (Novo) afirmou que ainda estuda se levará adiante o projeto do Sedes 2 - e também não divulgou qual seria o custo de tirar a proposta do papel, o que incluiria também a construção de outros espaços, como escola de ensino fundamental, auditório, estacionamento, concha acústica, saguões para exposições, ginásios esportivos, piscinas, quadras poliesportivas descobertas e quadras de areia.