VÍDEO: Onça-pintada pula de árvore e ataca jacaré no Pantanal

O biólogo João Marcelo Biagini gravou um vídeo que mostra o momento exato em que uma onça-pintada pula e mergulha no rio para atacar um jacaré.

O registro foi feito na sexta-feira (13), na região do Rio Três Irmãos, no Parque Estadual Encontro das Águas, entre Poconé e Barão de Melgaço, no Pantanal mato-grossense.