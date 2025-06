VÍDEO: Tijolada na cabeça? Marketing dá errado e viraliza na rede

O que era para ser uma estratégia de marketing comercial quase acabou se transformando numa verdadeira tragédia. Uma loja de materiais de construção de Feira de Santana, na Bahia, resolveu entrar nas trends da internet para dar uma alavancada nas vendas.

No entanto, o tiro saiu pela culatra e, por pouco, o final poderia ter sido bem grave. Um funcionário colocou um capacete segundos antes de ser atingido por um tijolo, aparentemente jogado com força excessiva.