VÍDEO: Amizade fofa: gato e vaca viralizam em vídeo de ternura

Um vídeo encantador está conquistando a internet ao mostrar a amizade improvável entre um gato e uma vaca. Na gravação, o gatinho aparece deitado sobre a vaca, e os dois trocam gestos de puro carinho.

A vaca se aproxima delicadamente com a cabeça, enquanto o gato retribui com o famoso gesto de “amassar pãozinho”, sinal claro de que está feliz e confortável. É impossível não sorrir com tanta ternura.