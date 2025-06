Vale terá reforço de policiamento com 'saidinha' de presos

A partir desta terça-feira (18), aproximadamente 3.000 presos devem deixar temporariamente os presídios da região do Vale do Paraíba por conta da segunda saída temporária do ano, conhecida popularmente como “saidinha”. O retorno está previsto até as 17h da próxima segunda-feira (24). A medida é válida apenas para presos que tinham o direito adquirido antes das mudanças na legislação penal sancionadas em 2024.

Em entrevista ao Brasil Urgente Vale, o comandante do Comando de Policiamento do Interior 1 (CPI-1), coronel Luiz Alves, afirmou que a Polícia Militar vai reforçar o policiamento durante todo o período, com apoio de tropas especializadas de São Paulo, como a ROTA, o Choque, o Comando de Policiamento Rodoviário, a Cavalaria e o Comando de Aviação da PM (CAV-PM), além das unidades locais como o Baep e forças táticas.