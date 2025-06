Nem igreja escapa: ladrões roubam dinheiro de doação na paróquia

A Paróquia Senhor Bom Jesus dos Milagres foi alvo de furto na madrugada desta segunda-feira (16). Um homem arrombou o cofre e levou todo o dinheiro das doações.

O crime aconteceu no bairro Matatu de Brotas, em Salvador. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito já estava dentro da igreja, por volta da meia-noite.