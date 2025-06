Como Caim e Abel: homem é morto pelo próprio irmão em briga

Uma briga entre irmãos terminou em morte na madrugada deste domingo (15). Um homem de 54 anos foi assassinado a facadas pelo próprio irmão, de 41.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu em uma quitinete localizada em Sorriso, no estado de Mato Grosso. De acordo com informações da polícia, os dois passaram o dia ingerindo bebidas alcoólicas e, durante a madrugada, começaram a discutir por motivos banais.