Saidinha: mais de 3 mil presos da RMVale serão liberados na terça

Cerca de 3 mil detentos que cumprem pena em regime semiaberto nas unidades prisionais da Região Metropolitana do Vale do Paraíba serão liberados nesta terça-feira (17) para a segunda saída temporária do ano. Eles devem retornar às penitenciárias até o dia 23 de junho.

Entre os beneficiados está Lindemberg Alves, condenado a 39 anos de prisão pelo assassinato da ex-namorada Eloá Cristina, em 2008, caso que ganhou grande repercussão nacional.